Трамп поставил Зеленскому ультиматум: СМИ раскрыли, что требуют от Киева

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация США предупредила о возможном прекращении передачи американской разведывательной информации Украине в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом пишет Axios.

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В Вашингтоне считают, что у таких операций серьезные международные последствия и стали предметом напряженных переговоров между американскими и украинскими представителями, отмечают журналисты.

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По данным американских источников, президент Дональд Трамп неоднократно обращался к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить атаки на инфраструктуру топливной отрасли России.

Представители администрации утверждают, что Киев не отреагировал на около шести таких обращений, после чего в Вашингтоне было принято решение разрешить закупки российского дизельного горючего.

В то же время в Белом доме подчеркивают, что не приравнивают украинские удары по НПЗ к массовым атакам России на энергетические объекты в Украине.

«Зеленский неправильно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он подрывает доброжелательное отношение к себе, которого добился у Трампа за последние шесть месяцев», — заявил американский чиновник.

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Напомним, Украина не планирует прекращать удары дальнобойными беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, несмотря на решение администрации президента США Дональда Трампа ослабить санкционные ограничения по российскому дизельному топливу.

Сенаторы-демократы США назвали полным предательством Украины решение администрации президента Дональда Трампа на шесть месяцев разрешить закупку российского дизельного горючего во всем мире. Также они считают такое решение предательством европейских союзников и национальной безопасности Соединенных Штатов в целом.

Также стало известно, что переговоры о мире в США закончились достаточно — второго раунда встреч не будет.

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