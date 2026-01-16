Дмитрий Песков. / © Associated Press

Позиция агрессорки Российской Федерации по отношению к Гренландии такова, что остров является территорией Дании. В общем, ситуация противоречива.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

«Мы констатируем очень спорную ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского Королевства. Мы слышали заявление и из Дании, и из Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться», — сказал представитель Кремля.

Песков цинично охарактеризовал эту ситуацию «как экстраординарную с точки зрения норм международного права».

По его словам, «Россия будет вместе со всем миром наблюдать», за какой траекторией будет развиваться ситуация вокруг Гренландии.

Ситуация вокруг Гренландии

Нам в начале января, после завершения военной операции в Венесуэле, президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужна Гренландия — якобы из соображений национальной безопасности. На днях он призвал Данию «немедленно убираться» с острова.

NBC News сообщило, что госсекретарь Марко Рубио получил поручение разработать предложение по покупке Гренландии. По данным источников, стоимость сделки может достичь 700 млрд долл. — это больше половины годового бюджета Пентагона.

Тем временем Европа разрабатывает трехуровневую стратегию защиты Гренландии . Заявление американского лидера о «неприемлемости» пребывания острова вне контроля США спровоцировало дипломатическое напряжение в НАТО.