Трамп посягает на Гренландию: что говорят в Кремле
Комментируя ситуацию вокруг Гренландии, в Москве заговорили о международном праве.
Позиция агрессорки Российской Федерации по отношению к Гренландии такова, что остров является территорией Дании. В общем, ситуация противоречива.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента-диктатора Дмитрий Песков.
«Мы констатируем очень спорную ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского Королевства. Мы слышали заявление и из Дании, и из Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться», — сказал представитель Кремля.
Песков цинично охарактеризовал эту ситуацию «как экстраординарную с точки зрения норм международного права».
По его словам, «Россия будет вместе со всем миром наблюдать», за какой траекторией будет развиваться ситуация вокруг Гренландии.
Ситуация вокруг Гренландии
Нам в начале января, после завершения военной операции в Венесуэле, президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужна Гренландия — якобы из соображений национальной безопасности. На днях он призвал Данию «немедленно убираться» с острова.
NBC News сообщило, что госсекретарь Марко Рубио получил поручение разработать предложение по покупке Гренландии. По данным источников, стоимость сделки может достичь 700 млрд долл. — это больше половины годового бюджета Пентагона.
Тем временем Европа разрабатывает трехуровневую стратегию защиты Гренландии . Заявление американского лидера о «неприемлемости» пребывания острова вне контроля США спровоцировало дипломатическое напряжение в НАТО.