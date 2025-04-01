Трамп потерял терпение по отношению к Путину: подробности от The Telegraph

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Getty Images

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Западные аналитики часто обвиняются в том, мол, выдают желаемое за действительное. Впрочем, это небезосновательно.

Об этом сообщает военный эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон.

В марте 2022-го в колонке в New York Times агрессорку Россию назвали "потемкинской сверхдержавой", наивно предполагая, что лишь малейший толчок приведет к внезапному краху всего режима. Прогноз не оправдался. Но нарастающая паранойя четко указывает на одно: "фюрер" Путин считает себя уязвимым.

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Тяжелые потери, подчеркивает Гемиш де Бреттон-Гордон, привели к более широкому кризису призыва, который заставил Путина предложить молодым мужчинам зарплату, намного выше средней, чтобы они ушли на фронт.

Впрочем, ключевое требование, которое выдвинул Путин на переговорах с США: устранить президента Украины Владимира Зеленского до того, как будет достигнута договоренность о прекращении огня. Абсурдность этого условия разоблачает отчаяние российского лидера, пишет издание.

"Но больше всего Путина беспокоит нетерпение человека, которого он когда-то считал своим самым преданным другом на Западе — Дональда Трампа. В воскресенье американский президент отошел от своей привычной похвалы в адрес российского лидера, заявив, что он "раздражен" через недели попыток договориться о перемирии в Украине. ", - пишет военный эксперт.

Он добавляет, что это может сыграть на руку Украине. Ведь уязвимость российского диктатора никогда еще не имела такого решающего значения для изменения хода этой войны, как сейчас. Вопрос в том, воспользуется ли Запад этим моментом, где Бреттон-Гордон.

Напомним, обозревателя The Financial Times Гидеон Рахман пишет, что Дональд Трамп встал на тропу Путина и Эрдогана.

Дата публикации 20:02, 31.03.25 Количество просмотров 31 Трамп хочет на третий срок: новые громкие заявления американского президента