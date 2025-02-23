Трамп потребляет российскую пропаганду, и это опасно по двум причинам – экспосол

Трамп получает новости с одной стороны, что подрывает эффективность его команды на переговорах.

Президент США Дональд Трамп подвергается влиянию российской пропаганды, он должен обратиться к украинским военным, чтобы они рассказали ему о реальных трагедиях войны.

Об этом рассказал посол США в России в 2012-14 годах, профессор политических наук, директор Института международных исследований Стэндфордского университета Майкл Макфол в проекте "Ремовская Интервью".

"Мне стыдно за то, что он говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Когда он сказал, что президент Зеленский имеет 4% поддержки — это неправда. Это легко проверить, если взглянуть на опросы. На мой взгляд, президент Трамп потребляет российскую пропаганду. Он находится в информационной экосистеме, которая отражает взгляды Путина. Я хотел бы, чтобы он больше времени общался с украинцами. Чтобы встретился с украинскими военными, чтобы они рассказали ему о трагедиях этой войны", — сказал он.

Он подчеркнул, что американский лидер получает информацию только с одной точки зрения, и экс-посол надеется, что после формирования команды по национальной безопасности директор ЦРУ сможет донести до него реальную ситуацию.

"К сожалению, он получает новости только с одной стороны. Надеюсь, когда сформируется его команда по вопросам национальной безопасности, когда директор ЦРУ в следующий раз будет ему докладывать, он прояснит Трампу реальное положение дел", — считает Макфол.

По его словам, Трамп не понимает ситуации, что ставит под угрозу усилия его команды на переговорах, позволяя Путину усиливать свои требования, если он видит, что все идет по его сценарию.

"Потому что это опасно по двум причинам. Во-первых, это означает, что Трамп не понимает ситуации. Во-вторых, это подрывает усилия его команды переговорщиков, когда те имеют дело с россиянами. Потому что если Путин видит, что все так, как он хочет, это значит, что он может просить еще больше. Ведь его позиция сильнее", — отметил экс-посол.

Напомним, The Washington Post сообщает, что конфликт между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом может стать одним из самых серьезных вызовов для Украины с начала войны.

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