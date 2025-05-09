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Трамп поздравил Папу Льва XIV: "Большая честь для США"
Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда уже получила звонок от представителей новоизбранного Папы Льва XIV.
Президент США Дональд Трамп приветствовал кардинала Роберта Франсиса Превоста с избранием на папский престол, назвав это "большой честью" для Соединенных Штатов.
Превост, избравший имя Лев XIV, стал первым Папой Римским, рожденным в США.
В своем сообщении в Truth Social Трамп написал: "Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень важный момент!"
Папа Лев XIV, 69-летний уроженец Чикаго, имеет также перуанское гражданство и по-прежнему возглавлял Папскую комиссию для Латинской Америки. Его избрание состоялось после двухдневного конклава, завершенного 8 мая 2025 года.
В своей первой речи новоизбранный Папа призвал к миру, диалогу и поддержке мигрантов, отражающей продолжение курса его предшественника, Папы Франциска.
Интересно, что до избрания Папой, Превост высказывал критику в адрес политики Трампа по поводу иммиграции и беженцев в своих сообщениях в социальных сетях.
Напомним, новым Папой Римским впервые стал американец . ТСН.ua собрал все, что известно о Роберте Превосте, избравшем имя Лев XIV.