Трамп поздравил Папу Льва XIV: "Большая честь для США"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп приветствовал кардинала Роберта Франсиса Превоста с избранием на папский престол, назвав это "большой честью" для Соединенных Штатов.

Превост, избравший имя Лев XIV, стал первым Папой Римским, рожденным в США.

В своем сообщении в Truth Social Трамп написал: "Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень важный момент!"

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Папа Лев XIV, 69-летний уроженец Чикаго, имеет также перуанское гражданство и по-прежнему возглавлял Папскую комиссию для Латинской Америки. Его избрание состоялось после двухдневного конклава, завершенного 8 мая 2025 года.

В своей первой речи новоизбранный Папа призвал к миру, диалогу и поддержке мигрантов, отражающей продолжение курса его предшественника, Папы Франциска.

Интересно, что до избрания Папой, Превост высказывал критику в адрес политики Трампа по поводу иммиграции и беженцев в своих сообщениях в социальных сетях.

Напомним, новым Папой Римским впервые стал американец . ТСН.ua собрал все, что известно о Роберте Превосте, избравшем имя Лев XIV.

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