Трамп пожаловался, что разговоры с Путиным "никуда не продвигаются"
Дональд Трамп заявил, что его переговоры с Владимиром Путиным каждый раз заканчиваются без всякого прогресса.
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не приносят результатов, несмотря на то, что сами беседы он называет "добрыми".
"Каждый раз, когда я говорю с Владимиром, у нас хорошие разговоры, но они никуда не уходят", - сказал Трамп.
По его словам, Путин демонстрирует готовность вести диалог, однако конкретные шаги по достижению договоренностей так и не осуществляются.
Напомним, спустя почти неделю после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина и анонса новой встречи в Венгрии Белый дом официально отложил саммит президентов. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшие действия сейчас.
Впрочем, 22 октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы подготовка ко встрече президентов США и России в Будапеште продолжается. По его словам, саммит состоится тогда, "когда придет время".