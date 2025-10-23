Трамп пожаловался, что разговоры с Путиным "никуда не продвигаются"

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не приносят результатов, несмотря на то, что сами беседы он называет "добрыми".

"Каждый раз, когда я говорю с Владимиром, у нас хорошие разговоры, но они никуда не уходят", - сказал Трамп.

По его словам, Путин демонстрирует готовность вести диалог, однако конкретные шаги по достижению договоренностей так и не осуществляются.

Напомним, спустя почти неделю после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина и анонса новой встречи в Венгрии Белый дом официально отложил саммит президентов. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшие действия сейчас.

Впрочем, 22 октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы подготовка ко встрече президентов США и России в Будапеште продолжается. По его словам, саммит состоится тогда, "когда придет время".