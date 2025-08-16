ТСН в социальных сетях

Политика
1299
1 мин

Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным: что известно

Трамп рассказал Зеленскому о результатах переговоров с Путиным.

Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому после переговоров с главой России Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает Fox News.

Трамп также пообщался с европейскими лидерами и рассказал о результатах переговоров с Путиным. Детали разговора пока не сообщаются.

Президент США добавил, что после сегодняшнего саммита с Путиным на Аляске он совершит еще ряд звонков, в частности в НАТО, президенту Владимиру Зеленскому и другим соответствующим должностным лицам.

«Я собираюсь начать делать несколько телефонных звонков и рассказать им, что произошло», — сказал Трамп журналистам после разговора с Путиным.

Ранее Трамп назвал условия для второй встречи с Путиным.

