Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным: что известно

Дональд Трамп, Владимир Зеленский / © ТСН

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому после переговоров с главой России Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает Fox News.

Трамп также пообщался с европейскими лидерами и рассказал о результатах переговоров с Путиным. Детали разговора пока не сообщаются.

Президент США добавил, что после сегодняшнего саммита с Путиным на Аляске он совершит еще ряд звонков, в частности в НАТО, президенту Владимиру Зеленскому и другим соответствующим должностным лицам.

«Я собираюсь начать делать несколько телефонных звонков и рассказать им, что произошло», — сказал Трамп журналистам после разговора с Путиным.

Ранее Трамп назвал условия для второй встречи с Путиным.