Трамп позвонит Путину и Зеленскому: о чем будет говорить

Дональд Трамп / © Associated Press

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В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп позвонит по телефону Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Его цель – достичь прекращения огня.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, звонки запланированы на понедельник, 10:00 утра.

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«Я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Темой звонка будет остановить кровавую бойню, которая убивает в среднем более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля», — отметил он.

После этого американский лидер намерен позвонить украинскому главе Владимиру Зеленскому.

"А потом вместе с президентом зеленским с разными членами НАТО. Надеюсь, что это будет продуктивный день, будет прекращен огонь, и эта очень жестокая война, которой никогда не должно быть, закончится. Благослови нас всех Боже!"

Напомним, в пятницу, 16 мая, в Стамбуле таки состоялись первые более трех лет переговоры Украины и России, как этого и хотел Дональд Трамп.

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Трамп также хотел немедленного прекращения огня. Украина согласилась еще во время переговоров в саудовской Джидде в середине марта. Тогда американцы предложили формулу временного 30-дневного прекращения огня с возможностью пролонгации. Но Путин свое согласие за эти два месяца так и не предоставил. Он постоянно затягивал время, предъявляя крайне шизофренические требования, вроде остановки поставок западного оружия Киеву и мобилизации в Украине. В Кремле постоянно отмечали, что прекращение огня невозможно без согласования более широкой рамки урегулирования войны. По версии Путина, это полная капитуляция Украины.

Впрочем, как только Трамп начал угрожать выходом США из переговорного процесса (хотя на самом деле команда Трампа глубоко в нем никогда и не была, играя на стороне России, или, в лучшем случае, в нейтралитет), Путин заявил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной уже в четверг. Белый дом, очевидно, воспринял это как уступку со стороны Кремля, потому что действующий президент США никогда не разбирался в причинах этой войны. Хотя Путин также сказал, что это будет продолжение стамбульских переговоров весной 2022 года. Однако Трамп настоял, чтобы Украина поехала в Стамбул.