"Трамп прав": Зеленский сделал громкое заявление об оккупации украинских территорий

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабную войну с Россией можно было бы избежать, если бы Украина оказывала военное сопротивление во время оккупации Крыма в 2014 году. Глава государства согласился с позицией американского президента Дональда Трампа и назвал главную ошибку тогдашних украинских властей.

Слова президента передает Clash Report.

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По словам Зеленского, война фактически началась именно с оккупации полуострова, однако тогда российское вторжение не встретило должного военного ответа.

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«Война действительно началась с оккупации Крыма. Просто эта оккупация происходила медленно. Она мало напоминала войну, поскольку Украина на тот момент не оказывала сопротивления. Проблема заключалась в том, что от украинских властей не поступало четких приказов защищать свою землю», — заявил президент.

По его убеждению, если бы украинские военные получили соответствующий приказ и дали отпор российским силам, дальнейшие события могли бы развиваться совсем иначе.

«Если бы был приказ защищать страну, я уверен, что полномасштабной войны — в том виде, в каком мы видим ее сегодня — не случилось бы. Наша ошибка заключалась в том, что мы не оттеснили их назад», — подчеркнул Зеленский.

Президент также поддержал мнение Дональда Трампа о том, что потеря Крыма стала одним из ключевых факторов дальнейшего российского вторжения.

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«Трамп прав в том, что если бы не допустили потери Крыма, войны не было бы. Я согласен с президентом Трампом», — сказал он.

Зеленский считает, что на начальном этапе оккупации у Украины была возможность дать отпор российским военным.

«В Крым вошли десятки человек. Десятки. Для такой страны, как наша, это ноль. Это ничто. Мы имели дело с сотнями тысяч», — отметил глава государства.

По мнению президента, решительный военный ответ в 2014-м мог изменить дальнейшие планы Кремля.

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«Если бы тогда по ним нанесли ответный удар, шансов на полномасштабную войну не было бы. Путин знал бы, что будет удар, что будет ответ», — подытожил Зеленский.

Напал бы Путин на Украину при президентстве Трампа

Ранее Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия все равно начала бы полномасштабное вторжение в Украину, даже если бы Дональд Трамп оставался президентом США. Украинский лидер предположил, что личные отношения Трампа с Путиным могли только временно сдержать агрессию.

«У Трампа и Путина до сих пор особые отношения. Возможно, эти отношения могли бы предотвратить вторжение в Украину, если Трамп был бы президентом. Но Трамп не вечно в президентском кресле. Когда его президентство закончилось бы, Путин не изменил бы свою цель — оккупацию Украины», — заявил Зеленский.

Сам Трамп неоднократно утверждал, что при его президентстве Россия не решилась бы напасть на Украину. Во время избирательной кампании он также обещал завершить войну за 24 часа. В то же время внешнеполитические эксперты Роберт О'Брайен и Элбридж Колби предполагали, что раньше Путина могла сдерживать непредсказуемость реакции американского президента.

18 октября Трамп снова раскритиковал Зеленского, обвинив его в нежелании завершать войну. В сообщении он заявил, что Украина потеряла значительную часть территорий, а также «океаны и моря». Ранее он уже ошибочно утверждал, что оккупированный Крым окружен океаном с четырех сторон.

Также президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял предшественника Джо Байдена в истощении запасов американского оружия из-за поставок Украине. По его словам, тогдашняя администрация передала ВСУ вооружение на около 300 млрд, из-за чего Америке якобы пришлось столкнуться с уменьшением собственных запасов.

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