Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предал Украину, сделав мир неизмеримо более опасным

Такое мнение в колонке The Telegraph высказал британский писатель, журналист и политик Даниэль Ханнан.

По его мнению, ни один президент США не сделал больше для того, чтобы снова ослабить Запад, чем нынешний действующий глава Белого дома. Понадобятся десятилетия, чтобы исправить причиненный вред.

Он отмечает, что последние действия Трампа — это прямое поражение не только Украины, но и ценностей, которые западные союзники поддерживали с 1941 года в огромную пользу человечества.

«Агрессия вознаграждается. Границы сменяются силой. Хрупкая диктатура победила западный альянс с совокупной экономикой, в сорок раз превышающей ее собственную. Престиж демократий испытывает удар…», — пишет британский политик.

Он убежден, что Аляску, как место встречи, несомненно, предложил Кремль, чтобы продемонстрировать, что Путина снова хотят видеть в Соединенных Штатах и намекнуть, что нет ничего чрезвычайно нового в том, чтобы уступить территорию.

Трампу нравится Путин, потому что они похожи между собой

Автор напоминает, что момент вступления в должность Трамп заискивающее относился к Путину и уступал ему, агрессивно и издевался над Владимиром Зеленским.

«Кто знает, что им двигает? Возможно, он не может простить Зеленскому эпизодическую роль в деле Хантера Байдена; возможно, как утверждают конспирологи, Путин наложил на него компрометацию; или, возможно, это просто привычная почтительность Трампа к диктаторам», — размышляет Ханнан.

Однако это не имеет большого значения, добавляет эксперт. Какими бы ни были его мотивы, Трамп вел себя именно так, как ведет себя и Путин, выдвигая агрессивные территориальные претензии против Дании и угрожая Канаде аннексией. Его тарифная политика нанесла ущерб западным экономикам. Путин не мог бы желать большего.

Что получит РФ

Судя по инсайдерским источникам, публикующим западные СМИ, Путин сохранит большую часть того, что он захватил — не только территории, которые он оккупировал в 2014 году, но и многие земли, которые он завоевал с 2022 года, и даже те части Донецкой области, которые сейчас находятся под контролем Украины.

«Санкции будут ослаблены, и мы можем даже увидеть больше экономического сотрудничества между США и Россией, чем до 2014 года. В любом случае США прекратят поставки оружия Украине», — предполагает эксперт.

Эти уступки он называет колоссальной победой России, независимо от того, что будет решено по поводу стремлений Украины к вступлению в НАТО, официальному признанию российского суверенитета в Крыму или того, где именно будут заморожены границы фронта.

Почему Запад вообще должен помогать Украине

Даниэль Ханнан напомнил жителям Запада, для чего вообще им нужно поддерживать и помогать Украине.

«Не потому, что мы считали Зеленского храбрым, красивым или даже особенно демократическим. Не потому, что мы верили, что украинцы добрее или интереснее своих российских двоюродных братьев. Даже не потому, что задолго до 2022 года Россия летала над нашим воздушным пространством и контролировала кибератаки на нашу инфраструктуру, а также дважды совершала против нас военные действия, когда приказывала своим оперативникам совершать смертельные атаки на британской земле (против Александра Литвиненко в 2006 году и безуспешно против Сергея Скрипаля в 2018 году)», — пишет Ханнан.

Конечно, с тезисом о двоюродных братьях, запущенной с легкой руки покойного Папы Франциска, мы не можем согласиться. Но в остальном он прав.

Эксперт подчеркнул, что Украине нужно помогать, что именно украинцы являются обиженной стороной.

«Мы присылаем ему оружие, потому что на него без провокации напал сосед, для которого оно не представляло никакой угрозы», — пишет британец.

Он напомнил, что Украина согласилась передать свой ядерный арсенал в 1994 году в обмен на четкое обещание, что ее независимость будет уважаться в пределах существующих границ — обещание, гарантированное Великобританией, Соединенными Штатами и самой Россией.

«Земля не должна аннексироваться силой, а границы не должны меняться без согласия местного населения. Агрессия не должна вознаграждаться. Сырье должно быть доступным на мировых рынках, а морские пути должны оставаться открытыми, чтобы было меньше стимулов для вторжения к соседу. Демократию и самоопределение нужно поощрять, а не автократию… Старый порядок закончился. Мир Атлантической хартии исчез. Что-то совсем холодное и темное идет на подходе», — пишет Ганнан.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Сегодня президент Зеленский фактически отклонил предложение президента Трампа, сославшись на Конституцию Украины, которая говорит, что украинская территория неделима и неприкосновенна.

Глава государства сегодня провел ряд разговоров с мировыми лидерами, где посетовал, что Украине навязывают «обмен» территорий без гарантий.

В The New York Times считают, что заявление Зеленского об отказе от предложения Трампа может раздражать Трампа.