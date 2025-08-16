Трамп предлагает Европе заставить Украину отдать Путину весь Донбасс, чтобы "скоро остановить войну" - NYT

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что война в Украине может быстро прекратиться, если президент Владимир Зеленский согласится отдать России весь регион Донбасса, включая территории, которые сейчас не контролируются Москвой.

Как сообщает The New York Times, об этом стало известно от двух высокопоставленных европейских чиновников, присутствовавших во время телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами.

По их словам, в обмен на Донбасс Путин предложил прекращение огня на остальной территории Украины по линии фронта и письменное обещание больше не нападать на Украину или на любую европейскую страну.

Реклама

В то же время, издание напомнило, что ранее Путин уже нарушал подобные обещания.

Следует отметить, что Трамп угрожал Путину жесткими экономическими санкциями, если тот не уйдет со встречи с мирным соглашением, но после саммита эти угрозы были приостановлены.

Источники издания отметили, что эта инициатива американского президента получила «холодный прием» в Европе, где лидеры уже неоднократно наблюдали, как Трамп меняет свою позицию по отношению к Украине после разговора с Путиным.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что возможность прекращения войны появится только тогда, когда Кремль изменит свои цели в отношении Украины. Пока Путин хочет, чтобы Украина исчезла, как государство, война будет продолжаться.