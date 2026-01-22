Трамп предлагает по $1 млн каждому жителю Гренландии: детали "окончательного соглашения"

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп изменил тактику в отношении Гренландии, предложив жителям острова беспрецедентные выплаты в обмен на присоединение. После переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте он согласился снять тарифные угрозы союзникам, однако Дания уже заявила о «красной линии».

Об этом говорится в статье Daily Mail.

«Окончательное соглашение» Трампа по Гренландии может предусматривать выплату по 1 млн долл. каждому жителю — после громкого отступления от тарифных угроз. Президент США минувшей ночью резко изменил риторику и отказался от угроз силового захвата Гренландии после напряженного противостояния с Великобританией и другими партнерами по НАТО.

По итогам переговоров с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте Трамп объявил о достижении «рамок будущего соглашения» относительно арктического острова, который, по его словам, имеет ключевое значение для национальной безопасности США. Он также заявил о приостановлении планов введения торговых тарифов против Британии и других государств, которые выступили против американских претензий на Гренландию.

Американские фондовые рынки положительно отреагировали на эту новость, продолжив рост, начавшийся после заверения Трампа не применять военную силу для захвата «большого, красивого куска льда».

Детали соглашения о присоединении Гренландии к США

В Белом доме обсуждают идею предложить жителям Гренландии, численность которых составляет около 57 тыс. человек, выплату по 1 млн долл. в случае поддержки присоединения острова к США на референдуме.

Параллельно, по информации источников, военные представители НАТО рассматривали сценарий, при котором Дания могла бы передать Соединенным Штатам «небольшие участки гренландской территории» для размещения американских военных баз.

The New York Times отмечает, что высокопоставленные чиновники сравнивали такую модель с британскими военными базами на Кипре, которые имеют статус суверенных территорий Великобритании.

Заявления Трампа о соглашении по Гренландии

Сам Трамп охарактеризовал потенциальную договоренность как «окончательное долгосрочное соглашение». Отвечая на вопрос о его продолжительности, он сказал: «Бессрочно. Ограничений во времени нет. Это соглашение навсегда».

Ранее американский президент опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social:

«После чрезвычайно продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали рамки будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всего арктического региона. Это решение, если будет реализовано, станет большим достижением для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО».

Дания заявила о своих «красных линиях»

В то же время в Копенгагене дали понять, что вопрос передачи Гренландии не подлежит обсуждению.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что возможное владение островом США является «красной линией». По его словам, Дания и дальше будет сохранять суверенитет над Гренландией, несмотря на предыдущие заявления Трампа о ее «приобретении».

«Этого не произойдет — США не будут владеть Гренландией. Это красная линия», — сказал Расмуссен в комментарии телеканалу DR.

Как в Давосе решали судьбу Гренландии: о чем договорились

Напомним, после встречи с Рютте в Давосе Трамп объявил о создании «рамок будущего соглашения» по Гренландии и Арктике, что позволило отменить введение жестких 10% пошлин для европейских союзников. Президент США подчеркнул, что договоренность укрепит безопасность Альянса и будет включать обсуждение инициативы «Золотой купол» — новой глобальной системы противоракетной обороны. Для дальнейших переговоров назначена спецгруппа в составе вице-президента Джея Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, которые будут отчитываться Трампу лично.

Расмуссен в Давосе категорически отверг возможность продажи Гренландии, назвав суверенитет страны «красной линией». В ответ Трамп заявил, что хочет услышать это лично «в лицо», однако добавил, что предпочитает договариваться с Рютте, поскольку тот «важнее» датских чиновников. Несмотря на сопротивление Копенгагена, президент США продолжает настаивать на «немедленных переговорах» о праве собственности на остров, называя его частью Северной Америки, которую Дания не способна защитить самостоятельно.