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Трамп предлагает провести переговоры в Ватикане: стала известна позиция Папы Римского
Отметим, что Папа Римский Лев предложить Ватикан как нейтральную площадку для проведения мирных переговоров между Украиной и агрессорской Россией.
Ватикан может выступить посредником в переговорах по прекращению огня в Украине. Папа Римский Лев XIV подтвердил свою готовность провести следующий раунд переговоров.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает The Guardian.
"Обнаружив у Святого Отца подтверждение готовности провести следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность Папе Льву XIV за его неизменную приверженность миру", - говорится в заявлении Мелони.
Глава итальянского правительства сообщила, что провела переговоры с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу следующих шагов в переговорах.
"Было решено поддерживать тесную координацию между партнерами в целях нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и мирное соглашение в Украине", - заявила Мелони.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан может стать местом для мирных переговоров , которые завершат войну в Украине. При этом он не назвал Ватикан мирным посредником, а местом, "куда обеим сторонам [военного конфликта] было бы комфортно прийти".
Ранее папа Римский предложил Ватикан – как нейтральную площадку – для прямой встречи Украины и РФ. По его словам, после того, как президент РФ Владимир Путин не явился на саммит в Стамбуле, который сам и инициировал, Ватикан расценил итоги встречи как "трагические".