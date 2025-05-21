Трамп предлагает провести переговоры в Ватикане: стала известна позиция Папы Римского

Папа Римский. / © Associated Press

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Ватикан может выступить посредником в переговорах по прекращению огня в Украине. Папа Римский Лев XIV подтвердил свою готовность провести следующий раунд переговоров.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает The Guardian.

"Обнаружив у Святого Отца подтверждение готовности провести следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность Папе Льву XIV за его неизменную приверженность миру", - говорится в заявлении Мелони.

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Глава итальянского правительства сообщила, что провела переговоры с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу следующих шагов в переговорах.

"Было решено поддерживать тесную координацию между партнерами в целях нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и мирное соглашение в Украине", - заявила Мелони.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан может стать местом для мирных переговоров , которые завершат войну в Украине. При этом он не назвал Ватикан мирным посредником, а местом, "куда обеим сторонам [военного конфликта] было бы комфортно прийти".

Ранее папа Римский предложил Ватикан – как нейтральную площадку – для прямой встречи Украины и РФ. По его словам, после того, как президент РФ Владимир Путин не явился на саммит в Стамбуле, который сам и инициировал, Ватикан расценил итоги встречи как "трагические".

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Дата публикации 21:56, 11.05.25 Количество просмотров 32 Папа Лев на нашей стороне, и вот почему! Слушайте, что он сказал о России!