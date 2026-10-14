Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Представители президента США Дональда Трампа во время встречи в Майами предложили Украине усиленные гарантии безопасности в обмен на компромисс по оккупированным территориям. Однако переговоры сорвались из-за неожиданного дизельного соглашения США с Россией. Это решение вызвало возмущение европейских союзников и усложнило диалог Киева с Вашингтоном.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

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Переговоры в Майами, гарантии безопасности и дизельное соглашение

В ходе продолжавшихся шесть часов переговоров в Майами спецпредставители президента США по вопросам мира Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили о готовности Трампа усилить предложенные Украине меры защиты от возможного нового нападения России. Речь шла о соответствующих изменениях в мирном плане.

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Американская сторона стремилась наработать компромисс по территориям, находящимся под контролем российских войск, и добиться, чтобы предложенный вариант устроил как Киев, так и европейских партнеров.

Однако перспективы договоренности оказались под угрозой после решения Трампа согласиться на отмену санкций против России для импорта сотен тысяч баррелей дизельного горючего в рамках договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во встрече в Майами в прошлую пятницу принимал участие высокопоставленный представитель ЕС Бьорн Зайберт. Позже он сообщил государствам-членам, что участники переговоров были застигнуты врасплох соглашением по дизельному топливу.

Как рассказали The Telegraph знакомые с ходом встречи источники, во время брифинга для послов ЕС Зайберт, возглавляющий аппарат президента Европейской комиссии, назвал эту договоренность «несвязанной» и «неожиданной».

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До того, как стало известно о дизельном соглашении, представители Украины и Европы, среди которых был советник Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, обсуждали возможные решения по территориальному вопросу, гарантиям безопасности для Украины и дальнейшему пути Киева к вступлению в ЕС.

По данным источников, США предложили Украине усиленные гарантии безопасности, рассчитывая благодаря этому сдвинуть с места переговоры по территориям, оккупированным Россией.

Однако президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о неприемлемости передачи России в Донецкой и Луганской областей в качестве условий для достижения мира.

Что известно о предлагаемых гарантиях безопасности

Формулировка относительно «усиленных» гарантий оставалась довольно размытой. В то же время, по данным источников, они должны быть шире обещания Трампа привлекать американские самолеты для патрулирования воздушного пространства Украины и передавать спутниковые разведывательные данные, чтобы предотвратить новое вторжение России.

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По словам источника, Украина якобы «спокойно» отнеслась к новому предложению. В то же время, украинские представители и европейские партнеры считали, что предложенные гарантии фактически предусматривали согласие Зеленского на территориальные уступки.

Американские представители, вероятно, искали альтернативный вариант договоренностей, который позволил бы украинской стороне принять завершение почти пятилетней войны.

Как сообщается, Уиткофф вместе с Кушнером заявили украинской делегации, что Путин пока не готов к содержательному мирному диалогу.

Дизельное соглашение Трампа и Путина — какой была цель и чем оно обернулась

По словам представителей Трампа, предложение о закупке российского дизельного горючего имело целью «смягчить» позицию Путина. Таким образом ему хотели продемонстрировать экономические выгоды от прекращения войны для российской экономики, испытавшей значительное истощение из-за боевых действий.

Однако объявление об этом соглашении фактически разрушило трансатлантические договоренности между Трампом и европейскими союзниками по усилению экономического давления на военную машину Кремля. Кроме того, это еще больше усложнило отношения американского президента с украинским.

Один из дипломатов ЕС в комментарии The Telegraph заявил, что объяснение США о том, что закупка горючего должна была помочь привлечь Путина к переговорам, было «чепухой».

Трамп, со своей стороны, назвал американо-российскую договоренность, предполагающую импорт Соединенными Штатами 2,25 млн баррелей дизеля, «правильным выбором для американского народа».

В то же время глава Белого дома пытался возложить на Киев ответственность за рост цен из-за дальнобойных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы накануне ноябрьских промежуточных выборов.

Отметим, аналитики считают, что резкое удорожание энергоносителей вызвано, прежде всего, российским вторжением в Украину и ударами Трампа по Ирану.

Угрозы по разведданным и поставке оружия

Представители США также заявили, что Вашингтон может перестать передавать Украине разведывательные данные и поставлять оружие, если Киев не прекратит атаки на объекты нефтяной инфраструктуры РФ.

Несмотря на это, украинские власти и европейские партнеры Киева считают удары по российским НПЗ самым действенным способом ответить Москве на непрерывные атаки по украинским городам.

Переговоры в Майами закончились безрезультатно

По итогам переговоров в Майами представители трех делегаций не заключили никакого соглашения.

Кроме того, Уиткофф и Кушнер перенесли запланированную поездку в Москву. Они ожидают, что сначала Зеленский и Трамп смогут урегулировать напряженность в своих отношениях.

В воскресенье Трамп объявил об одностороннем прекращении огня, предусматривающем остановку ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. После этого Зеленский заявил, что российские силы продолжают атаковать энергетическую систему Украины, хотя Киев со своей стороны придерживается объявленного Трампом прекращения огня.

В конце этой недели президент Украины должен посетить Брюссель. Там он будет призывать европейских лидеров усилить санкционное давление на Россию и оказывать давление на Путина, чтобы тот выполнил призыв США к прекращению огня.

Заметим, по мнению политолога Вадима Денисенко, Трамп пошел ва-банк и стремится принудить Украину к быстрому соглашению до 3 ноября, рассчитывая на ее капитуляцию под давлением российских обстрелов и остановки передачи американских разведданных. Москва уже воспользовалась этой ситуацией для новых атак. На фоне выборов в США Украина оказалась перед выбором из двух плохих сценариев: пойти на прямую конфронтацию или прибегнуть к имитации соглашения в ожидании завершения избирательного процесса.

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