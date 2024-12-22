Трамп предложил еще несколько кандидатов на должности

Трамп продолжает формировать свою команду.
Новоизбранный президент Дональд Трамп объявил сразу о нескольких номинациях, среди которых были: кандидат на должность главы Федерального управления железных дорог (FRA), будущие чиновники Министерства юстиции США, а также те, кто продолжит свою карьеру как дипломаты.
Об этом пишет "Голос Америки".
В Федеральное управление железных дорог Трамп предложил Дэвида Финка, железнодорожника в пятом поколении, заявив, что Финк "поведет FRA в новую эру безопасности и технологических инноваций".
Бывший руководитель аппарата Министерства внутренней безопасности США Чад Мизелл займет в администрации Трампа аналогичную должность в Минюсте, где будет работать с кандидатом на должность генерального прокурора Пэмом Бонди.
Аарон Рейтц – начальник штаба сенатора Теда Круза и бывший заместитель генерального прокурора Техаса – станет главой Управления правовой политики (OLP) Министерства юстиции.
Обладатель 13 премий "Эмми", бывший глава Совета директоров MGM и продюсер таких телевизионных шоу как "Survivor", "Shark Tank", "The Voice" и, в частности, "The Apprentice", в которой длительное время участвовал сам Дональд Трамп. Марк Бернетт отправится как специальный посланник в Великобританию.
Тилман Фертитта – владелец холдинга Landry's, в который входят сеть казино и гостиниц The Golden Nugget Hotel and Casinos, а также сети ресторанов Morton's The Steakhouse; Rainforest Cafe; Bubba Gump Shrimp Co.; McCormick & Schmick's Seafood & Steaks; Saltgrass Steak House станет послом США в Италии.
Известно, что 80-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог ранее был назначен Трампом на должность специального представителя Украины и России.
Келлог в свою очередь уже представил свой план прекращения войны в Украине и заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп — единственный, кто может остановить войну в Украине.
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