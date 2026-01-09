Трамп предложил России и Китаю покупать нефть в США: что заявил

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности открыть энергетический рынок для всех стран, включая Россию и Китай. По его словам, Москва может получать необходимые объемы нефти непосредственно по американским каналам или в подконтрольной США Венесуэле, что фактически является предложением перехода к открытому бизнесу вместо санкционных ограничений.

Об этом сообщает Clash Report.

Выступая с комментарием о предстоящей добыче венесуэльской нефти, Трамп отметил изменение стратегического подхода к глобальной торговле энергоресурсами. Он подчеркнул, что США планируют занять позицию открытого бизнес-партнера для мировых держав.

«Мы открыты для бизнеса. Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет — там [в Венесуэле] или США. Россия тоже может получать от нас столько нефти, сколько ей нужно. Китай, Россия и другие страны могут приезжать и вести бизнес. Мы будем открыты», — заявил Дональд Трамп.

Напомним, в среду, 7 января, США совместно с Британией захватили российский нефтяной танкер «Маринера». В Белом доме допустили, что экипаж может предстать перед американским судом.