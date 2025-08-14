Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.

Об этом сообщает Politico.

Все три собеседника — европейский дипломат, британский чиновник и человек, проинформированный о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду, — сказали одну и ту же информацию.

По их словам, в случае достижения прекращения огня США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ.

Однако, как уточнил источник, знакомый с разговором, Трамп заявил, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

В то же время, президент США не уточнил, что именно он имел в виду под гарантиями безопасности. Он только обсудил более широкую концепцию.

Согласно словам британского чиновника, Трамп признает, что гарантии безопасности со стороны США должны являться частью окончательного урегулирования вопроса войны. Также американский лидер считает, что США сыграли в этом ключевую роль.

Далее издание пишет, что какими бы ни были гарантии безопасности, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или военных непосредственно Украине, хотя и продадут оружие в Европу для использования в Украине.

«Поставки, вероятно, будут ограничены и, несомненно, разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания боевых действий», — пишет Politico.

Однако не совсем понятно, такой вывод делает редакция или это сказали источники.

Напомним, 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.