Трамп предложил "разбомбить к черту" американское военное снаряжение, которое осталось в Афганистане

Экс-президент заявил, что на снаряжение истратили 85 млрд долларов.

Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп, говоря о выводе всего американского военного контингента из Афганистана, заявил, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена провела его максимально некомпетентным образом.

Об этом он написал в Telegram, который обозначает его канал как фейк.

Экс-президент считает, что необходимо запросить немедленное возвращение США всего снаряжения, на которое истратили 85 млрд долларов.

"Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти, демонстрируя весомую военную силу, и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту", — заметил Трамп.



По его словам, администрация Байдена в Афганистане действовала глупо.

"Никогда в истории выход из войны не проводился настолько плохо или некомпетентно, как при администрации Байдена в ситуации с Афганистаном", — резюмировал экс-президент в своем заявлении.

Ранее "Талибан" заявил о независимости Афганистана, а США запретили авиакомпаниям совершать полеты над большей частью страны.

Радикальное движение "Талибан" заявило, что Афганистан по-настоящему независим после отлета из страны последних американских военных. Напомним, что завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане.

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