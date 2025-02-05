Трамп подготовил план завершения войны России против Украины: стали известны его детали

Администрация президента США Дональда Трампа планирует представить план по прекращению войны России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в Германии на следующей неделе.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщило издание Bloomberg.

Как пишет издание, с источниками, говорившими на условиях анонимности, план будет представлен союзникам специальным представителем Трампа по Украине Кейтом Келлогом. Источники отказались сообщить, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения или в каком формате они пройдут.

Предложение будет представлено на конференции 14-16 февраля в баварском городе, за неделю до того, как война России достигнет трехлетней отметки. Отчеты и комментарии Келлогга и других за последние недели дали намеки на план, направленный на достижение того, что союзники Трампа назвали "миром через силу".

По сообщению источника, среди элементов плана — потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированных Россией территорий во взвешенном состоянии, а также предоставление Украине гарантий безопасности, обеспечивающих, что Москва не сможет снова совершить нападение.

В материалах говорится — приоритет Украины как окончательной гарантии безопасности — членство в НАТО — перспектива, которую Киев признает маловероятной в краткосрочной перспективе. Президент Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что он открыт до выборов после завершения войны, и как только будет отменено военное положение.

Напомним, ранее мы писали о том, что США активно ведут переговоры с Украиной и Россией, чтобы завершить российскую агрессию и достичь мира.

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