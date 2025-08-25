Трамп предупредил об "очень серьезных последствиях", если Россия не прекратит войну в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в понедельник предостерег, что Россия может подвергнуться “очень серьезным последствиям”, если не прекратит войну в Украине. Он заявил журналистам в Овальном кабинете, что готов “очень решительно вмешаться”, если соглашение о прекращении боевых действий не будет достигнуто в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщает издание CNN.

“Последствия могут быть очень серьезными, но увидим, что произойдет. Последствия могут быть очень серьезными, потому что этому нужно положить конец”, — отметил Трамп, когда его спросили, как долго он готов разрешить конфликту продолжаться.

“Увидим, что произойдет в течение следующей недели или двух, и в этот момент я буду вмешиваться очень решительно, и если мне придется присутствовать, я буду присутствовать, и мы либо заключим соглашение, либо нет”, — добавил президент США.

В пятницу Трамп уже сообщал, что даст президенту России Владимиру Путину “пару недель” после того, как призвал его встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Двухнедельный срок — это частая формула, которую президент США повторяет в своих заявлениях.

Трамп признал наличие “огромной неприязни” между Путиным и Зеленским, но подчеркнул, что хотел бы, чтобы два лидера встретились лично.

“Это очень сложно, это очень личное дело с их точки зрения. Между ними огромная личная враждебность, и нам придется это уладить”, — сказал он.

“Но я хотел бы сначала увидеть их встречу. Они хотят, чтобы я был там. Может, я буду, а может, и нет. Посмотрим”, — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что после саммита с Путиным Дональд Трамп снова демонстрирует благосклонность к российскому президенту, получив от него фотографию. В то же время ситуация в Украине обостряется, а Россия продолжает наступательные действия.