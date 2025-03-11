Трамп предупредил о последствиях, если Россия не согласится на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Россией о прекращении огня в Украине на 75% зависит от Путина.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 11 марта.

"Мы хотим закончить эту войну. Думаю, это большая разница с прошлым визитом в Овальный кабинет. Итак, полное прекращение огня. Украина согласилась. Надеемся, Россия тоже согласится. Встретимся с ними сегодня-завтра. Надеемся заключить соглашение. Прекращение огня очень важно. Если Россия согласится, будет отлично. Если нет – все это будет продолжаться, будут гибнуть много людей", – заявил Трамп.

Он добавил, что планирует обсудить прекращение огня прямо с Путиным. Ожидается, что разговор может состояться уже на этой неделе.

"Надеюсь, он согласится", – сказал президент США.

По словам Трампа, если Путин согласится прекратить огонь на 30 дней – "это уже 75% дела". Тогда останется только согласовать территории и подписать бумаги.

Напомним, Зеленский по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии подтвердил готовность Украины к 30-дневному прекращению огня по всей линии фронта. По его словам, "тишина заработает", как только россияне согласятся.

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