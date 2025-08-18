ТСН в социальных сетях

ua
en
Политика
1230
1 мин

Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину — СМИ

Президент США Дональд Трамп неожиданно остановил переговоры с европейскими лидерами, чтобы позвонить по телефону Владимиру Путину.

Кирилл Шостак
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп неожиданно прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщило немецкое издание Bild.

По данным СМИ, после звонка переговоры с европейскими партнерами должны продолжиться.

Детали разговора между Трампом и Путиным пока не раскрываются.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что позвонит по телефону Владимиру Путину уже после завершения переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.

Также напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским, назвав их успешными.

