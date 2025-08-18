- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1230
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину — СМИ
Президент США Дональд Трамп неожиданно остановил переговоры с европейскими лидерами, чтобы позвонить по телефону Владимиру Путину.
Президент США Дональд Трамп неожиданно прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщило немецкое издание Bild.
По данным СМИ, после звонка переговоры с европейскими партнерами должны продолжиться.
Детали разговора между Трампом и Путиным пока не раскрываются.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что позвонит по телефону Владимиру Путину уже после завершения переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.
Также напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским, назвав их успешными.