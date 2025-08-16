Трамп приблизил нас, как никогда раньше, к завершению войны: Стармер о саммите на Аляске

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер только что опубликовал заявление по поводу саммита Трампа и Путина. Он считает, что Дональд Трамп приблизил мир, как никогда раньше, к завершению войны.

Об этом сообщает Sky News.

«Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к окончанию незаконной войны России в Украине», — начал он, добавив: «Его лидерство в стремлении положить конец убийствам заслуживает похвалы».

Стармер отметил, что следующим шагом предстоят дальнейшие переговоры с участием Владимира Зеленского, поскольку «путь к миру в Украине не может быть определена без него».

Британский премьер добавил, что гарантии безопасности, предоставленные Европой и США Украине, будут иметь решающее значение для сдерживания Путина в будущем, и что страны будут продолжать закручивать гайки на его военной машине еще более жесткими санкциями, пока он не прекратит свое варварское вторжение.

Ранее Кир Стармер сделал заявление об отправлении миротворцев в Украину.