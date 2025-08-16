- Дата публикации
Трамп приблизил нас, как никогда раньше, к завершению войны: Стармер о саммите на Аляске
Кир Стармер подчеркнул, что следующим шагом предстоят дальнейшие переговоры с участием Владимира Зеленского, поскольку путь к миру в Украине не может быть определен без него.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер только что опубликовал заявление по поводу саммита Трампа и Путина. Он считает, что Дональд Трамп приблизил мир, как никогда раньше, к завершению войны.
Об этом сообщает Sky News.
«Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к окончанию незаконной войны России в Украине», — начал он, добавив: «Его лидерство в стремлении положить конец убийствам заслуживает похвалы».
Стармер отметил, что следующим шагом предстоят дальнейшие переговоры с участием Владимира Зеленского, поскольку «путь к миру в Украине не может быть определена без него».
Британский премьер добавил, что гарантии безопасности, предоставленные Европой и США Украине, будут иметь решающее значение для сдерживания Путина в будущем, и что страны будут продолжать закручивать гайки на его военной машине еще более жесткими санкциями, пока он не прекратит свое варварское вторжение.
Ранее Кир Стармер сделал заявление об отправлении миротворцев в Украину.