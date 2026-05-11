205
1 мин

Трамп придумал новое прозвище для демократов: резкое заявление

Трамп заявил, что считает демократов «тупыми».

Катерина Сердюк
Трамп

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп резко высказался о представителях Демократической партии. В частности, он придумал для них новое оскорбительное прозвище.

Об этом Трамп сказал во время выступления в Белом доме.

Трамп заявил, что демократы якобы принципиально не поддерживают никакие его инициативы, даже если речь идет о снижении цен на лекарства.

«Можно сказать, что мы снизим цены на лекарства на 80%, но не получим ни одного голоса демократов. Не понимаю, как у них это выходит! Вот почему мы называем их тупократами. Новое прозвище, потому что они дураки…», — сказал американский лидер.

В оригинале Трамп использовал слово «Dumbocrats» — игру слов, образованную от Democrats («демократы») и dumb («глупый», «тупой»).

Ранее Трамп говорил о том, на что готов пойти ради США. Да, он якобы готов «принять шар» за страну. В то же время он признал, что звучат его высказывания нехорошо. «Знаете, я готов, это ужасное выражение — принять шар. Это ужасное выражение, особенно когда я его использую. Но я готов принять пулю за страну», — отметил глава Штатов.

