- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 205
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп придумал новое прозвище для демократов: резкое заявление
Трамп заявил, что считает демократов «тупыми».
Президент США Дональд Трамп резко высказался о представителях Демократической партии. В частности, он придумал для них новое оскорбительное прозвище.
Об этом Трамп сказал во время выступления в Белом доме.
Трамп заявил, что демократы якобы принципиально не поддерживают никакие его инициативы, даже если речь идет о снижении цен на лекарства.
«Можно сказать, что мы снизим цены на лекарства на 80%, но не получим ни одного голоса демократов. Не понимаю, как у них это выходит! Вот почему мы называем их тупократами. Новое прозвище, потому что они дураки…», — сказал американский лидер.
В оригинале Трамп использовал слово «Dumbocrats» — игру слов, образованную от Democrats («демократы») и dumb («глупый», «тупой»).
Ранее Трамп говорил о том, на что готов пойти ради США. Да, он якобы готов «принять шар» за страну. В то же время он признал, что звучат его высказывания нехорошо. «Знаете, я готов, это ужасное выражение — принять шар. Это ужасное выражение, особенно когда я его использую. Но я готов принять пулю за страну», — отметил глава Штатов.