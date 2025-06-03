Трамп приедет на саммит НАТО в Гааге: есть ли в планах встреча с Зеленским

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

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В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп примет участие в предстоящем саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) в Гааге, куда также официально приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Цель участия Трампа в саммите — сплотить членов Альянса и убедить их увеличить расходы на оборону.

Об этом пишет Bloomberg.

«Я могу подтвердить, что он поедет на саммит НАТО», — заявила журналистам во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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В то же время Левитт ничего не сказала о том, запланирована ли личная встреча президентов Украины и США на полях июньского саммита НАТО.

Трамп заявил, что хочет, чтобы члены альянса тратили 5% ВВП на военные нужды. Для многих стран это будет означать существенное увеличение по сравнению с нынешним уровнем.

Альянс обсудит эту цель, которая предполагает, что его члены обязуются тратить 3,5% ВВП на основную оборону и еще 1,5% на оборонные расходы в таких областях, как инфраструктура, киберзащита и гражданская готовность. Ожидается, что это будет включать расширение возможностей наземной ППО.

Проведение саммита запланировано на 24–25 июня, вскоре после встречи лидеров «Большой семерки» в Канаде, где они назначат несколько важных встреч для обсуждения прогресса в мирных переговорах и заключения соглашения между Украиной и Россией.

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По словам Левитт, Трамп «сохраняет позитивный настрой» относительно статуса переговоров между Москвой и Киевом.

«Президент не хочет, чтобы эта война затянулась. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, и он хочет, чтобы этот вопрос был решен за столом переговоров», — подчеркнула Левитт.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите Альянса, который состоится 24-26 июня 2025 года в Гааге, есть ожидания поддержки Украины и демонстрации преданности совместной обороне, а также готовности увеличения оборонного производства и инвестиций.