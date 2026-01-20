- Дата публикации
Трамп пригласил Зеленского в Совет мира: согласится ли президент Украины
Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского войти в состав Совета мира. Украинский лидер колеблется из-за присутствия в Совете руководителей, поддерживающих войну РФ.
Президент США Дональд Трамп направил Владимиру Зеленскому приглашение войти в состав так называемого Совета мира.
Об этом говорится в материале Financial Times.
Издание отмечает, что украинский президент испытывает определенную нерешительность из-за того, что среди приглашенных в Раду есть лидеры, поддерживающие войну России против Украины, в частности Владимир Путин.
Перед тем, как принять решение, Зеленский хочет понять, как будет работать Совет: будет ли он полностью независимым, или фактически заменит совет, обсуждаемый украинскими и американскими переговорщиками в рамках мирного плана по завершению войны. Особое внимание президент Украины уделяет вопросу роли Украины в этой структуре.
В Давосе продолжается второй день Всемирного экономического форума, и Зеленский и Трамп должны встретиться на его территории, однако точное время встречи пока не определено.
Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил официальное обращение от Дональда Трампа с предложением стать членом Совета мира, который должен заниматься вопросами сектора Газа. По словам представителей белорусской стороны, инициативу США там "высоко оценили".
Кроме Беларуси, приглашения в Совет мира для Газы ранее получили Аргентина, Канада и несколько европейских стран. Об участии в консультациях по инициативе также сообщают премьер-министры Венгрии Виктор Орбан.