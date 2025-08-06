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Трамп пригрозил 250% пошлинами на импортные лекарства, чтобы вернуть производство в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует постепенно повысить импортные пошлины на фармацевтическую продукцию до 250%, чтобы стимулировать производство лекарства внутри страны.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести высокие импортные пошлины на фармацевтическую продукцию, чтобы вернуть производство медикаментов в США.
В интервью телеканалу CNBC глава Белого дома подчеркнул, что сначала пошлина будет небольшой, но уже через год-полтора может вырасти до 150%, а впоследствии — до 250%.
"Мы хотим, чтобы лекарства производились в нашей стране", - подчеркнул Трамп.