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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп пригрозил 250% пошлинами на импортные лекарства, чтобы вернуть производство в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует постепенно повысить импортные пошлины на фармацевтическую продукцию до 250%, чтобы стимулировать производство лекарства внутри страны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести высокие импортные пошлины на фармацевтическую продукцию, чтобы вернуть производство медикаментов в США.

В интервью телеканалу CNBC глава Белого дома подчеркнул, что сначала пошлина будет небольшой, но уже через год-полтора может вырасти до 150%, а впоследствии — до 250%.

"Мы хотим, чтобы лекарства производились в нашей стране", - подчеркнул Трамп.

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