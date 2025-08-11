ТСН в социальных сетях

Трамп пригрозил, что может выйти из переговоров: что будет потом

Трамп предупредил о возможном жестком шаге — он может плюнуть на Украину и выйти из переговоров.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может уйти с переговоров об окончании войны в Украине.

Об этом глава Белого дома сказал сегодня на брифинге.

«Я могу пойти и сказать „удачи“. И на этом все закончится», — заявил он.

«Могу сказать, что это не будет урегулировано. Есть те, кто полагает, что Путин хотел бы всю Украину. Кстати, я один из них. Думаю, если бы не я, он сейчас даже ни с кем не разговаривал. Но я собираюсь встретиться с ним. Мы обсудим параметры [соглашения]. А потом я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам», — продолжил Трамп.

Напомним, также Дональд Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет пробной.

