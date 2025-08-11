- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 298
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп пригрозил, что может выйти из переговоров: что будет потом
Трамп предупредил о возможном жестком шаге — он может плюнуть на Украину и выйти из переговоров.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может уйти с переговоров об окончании войны в Украине.
Об этом глава Белого дома сказал сегодня на брифинге.
«Я могу пойти и сказать „удачи“. И на этом все закончится», — заявил он.
«Могу сказать, что это не будет урегулировано. Есть те, кто полагает, что Путин хотел бы всю Украину. Кстати, я один из них. Думаю, если бы не я, он сейчас даже ни с кем не разговаривал. Но я собираюсь встретиться с ним. Мы обсудим параметры [соглашения]. А потом я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам», — продолжил Трамп.
Напомним, также Дональд Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет пробной.