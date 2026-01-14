Трамп пригрозил еще одному политику: кто и почему разозлил президента США

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп пригрозил пригрозил премьер-министру Гренландии Енсу-Фредерику Нильсену из-за утверждения о том, что остров "выбирает Данию и не будет принадлежать США.

Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.

Руководителя Белого дома попросили прокомментировать утверждение Нильсена о том, что Гренландия желает оставаться в союзе с Данией. На это Трамп спросил: "Кто это сказал?"

Кроме того, президент США высказался, мол, "не знает, кто он (премьер Гренландии – Ред.) такой" и "ничего о нем не знает". Также Трамп анонсировал "большие проблемы" гренландской политике.

"Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большая проблема", - подчеркнул он.

Отметим, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с датским коллегой Мэтте Фредериксен заявил, что остров "выбирает Данию" и не будет принадлежать Вашингтону.

"Если нам придется выбирать между США и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию, НАТО и ЕС", – высказался Нильсен.

Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему «действительно нужна Гренландия» . Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что он окружен российскими и китайскими кораблями. Поэтому, говорит американский лидер, Гренландия имеет ключевое значение для безопасности страны.

После заявлений Трампа в Европе заявили, что НАТО может готовить оборону Гренландии. Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании опубликовали совместное заявление относительно острова. Европа заявляет, что безопасность Арктики должна быть достигнута «коллективно с союзниками НАТО, в том числе США».