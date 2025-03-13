Трамп пригрозил Евросоюзу "алковойной": что известно

Президент Соединенных Штатов предупредил, что может ввести крупные тарифы на вина и шампанское.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал введенный ЕС тариф 50% на виски. Он пригрозил ответом в виде "алковойны".

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп пригрозив Євросоюзу "алковійною"

Трамп назвал Европейский Союз "одним из самых враждебных и оскорбительных налоговых и тарифных органов в мире". Американский лидер считает, что он был создан с единственной целью – "воспользоваться Соединенными Штатами".

"Если этот тариф не будет немедленно снят, США вскоре вводят 200% тариф на все вина, шампанское и алкогольные продукты, выходящие из Франции и других стран ЕС. Это будет прекрасно для бизнеса вина и шампанского в США", – пригрозил Трамп.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 13 марта прибыл в Москву. Там он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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