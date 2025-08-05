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Трамп пригрозил Индии жесткими тарифами из-за торговли нефтью с РФ: в Москве прокомментировали
Москва раскритиковала потенциальные пошлины Трампа против Нью-Дели.
Агрессорка Россия обвиняет Соединенные Штаты Америки в торговом давлении на Индию из-за намерения президента Дональда Трампа повысить пошлины для страны.
Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.
По его словам, якобы такие заявления из Вашингтона - это угрозы и попытки "заставить страны разорвать торговые отношения с Россией". Мол, суверенные страны должны самостоятельно выбирать торговых партнеров.
"Мы не считаем такие заявления законными", - высказался Песков.
Угрозы Трампа
30 июля президент США ввел пошлины против Индии в размере 25%. Кроме того, он пригрозил, что намерен «существенно повысить» импортную пошлину по Нью-Дели. Впрочем, какова будет новая ставка пошлин для Индии.
Трамп отметил, что Индия покупает «огромные объемы российской нефти», а впоследствии продает большую ее часть на открытом рынке для получения доходов.
Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Трампа наказать Индию за "военную спекуляцию". Политик также заявил, что приветствует "твердую преданность" главе Белого дома по прекращению "этой кровавой бойни в Украине".