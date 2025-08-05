Нарендра Моди и Владимир Путин. / © press-centr.com

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Агрессорка Россия обвиняет Соединенные Штаты Америки в торговом давлении на Индию из-за намерения президента Дональда Трампа повысить пошлины для страны.

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, якобы такие заявления из Вашингтона - это угрозы и попытки "заставить страны разорвать торговые отношения с Россией". Мол, суверенные страны должны самостоятельно выбирать торговых партнеров.

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"Мы не считаем такие заявления законными", - высказался Песков.

Угрозы Трампа

30 июля президент США ввел пошлины против Индии в размере 25%. Кроме того, он пригрозил, что намерен «существенно повысить» импортную пошлину по Нью-Дели. Впрочем, какова будет новая ставка пошлин для Индии.

Трамп отметил, что Индия покупает «огромные объемы российской нефти», а впоследствии продает большую ее часть на открытом рынке для получения доходов.

Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Трампа наказать Индию за "военную спекуляцию". Политик также заявил, что приветствует "твердую преданность" главе Белого дома по прекращению "этой кровавой бойни в Украине".

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