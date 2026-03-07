- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 382
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп пригрозил Ирану «очень сильным» ударом по новым целям: заявление
Трамп сделал громкое заявление об Иране, назвав страну «неудачником Ближнего Востока».
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Иран сегодня испытывает «очень сильный» удар, если режим не сдастся.
Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.
«Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматриваются районы и группы людей, которые до сих пор не рассматривались как целевые объекты», — заявил президент.
Трамп дерзко заявил, что Иран стал не «хулиганом Ближнего Востока», а —
По его словам, такой страна будет оставаться многие десятилетия — «пока не капитулирует или, вероятнее, полностью не развалится».
Кроме того, глава Белого дома заявил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед соседними ближневосточными странами лишь «из-за неустанных атак США» и потому, что «испытывает супер поражение».
Война США против Ирана — заявления Трампа
Накануне президент США Дональд Трамп исключил любую возможность дипломатического соглашения с Ираном для прекращения войны. По его словам, «никакого соглашения с Ираном не будет». Единственное требование, заявил глава Белого дома — это «безусловная капитуляция».
Кроме того, американский президент заявил, что США увеличивают производство вооружения — «наивысших показателей количества». Вместе с тем он хвастался, что у Америк фактически «неограниченный запас боеприпасов среднего и выше среднего класса». Это вооружение используется в Иране.
Кроме того, Трамп стремится к смене власти в Иране. Более того, он даже имеет несколько кандидатур на роль «хорошего лидера». Он назвал сына эксаятоллы Моджтаба Хаменеи «слабой фигурой».