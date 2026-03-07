Трамп пригрозил Ирану «очень сильным» ударом по новым целям: заявление

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Иран сегодня испытывает «очень сильный» удар, если режим не сдастся.

Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.

«Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматриваются районы и группы людей, которые до сих пор не рассматривались как целевые объекты», — заявил президент.

Трамп дерзко заявил, что Иран стал не «хулиганом Ближнего Востока», а —

По его словам, такой страна будет оставаться многие десятилетия — «пока не капитулирует или, вероятнее, полностью не развалится».

Кроме того, глава Белого дома заявил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед соседними ближневосточными странами лишь «из-за неустанных атак США» и потому, что «испытывает супер поражение».

Сообщение Трампа в Truth Social.

Война США против Ирана — заявления Трампа

Накануне президент США Дональд Трамп исключил любую возможность дипломатического соглашения с Ираном для прекращения войны. По его словам, «никакого соглашения с Ираном не будет». Единственное требование, заявил глава Белого дома — это «безусловная капитуляция».

Кроме того, американский президент заявил, что США увеличивают производство вооружения — «наивысших показателей количества». Вместе с тем он хвастался, что у Америк фактически «неограниченный запас боеприпасов среднего и выше среднего класса». Это вооружение используется в Иране.

Кроме того, Трамп стремится к смене власти в Иране. Более того, он даже имеет несколько кандидатур на роль «хорошего лидера». Он назвал сына эксаятоллы Моджтаба Хаменеи «слабой фигурой».