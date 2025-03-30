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Трамп пригрозил Путину перед новым телефонным разговором — NBC News
Американский президент предупредил, что те, кто будет покупать нефть у России, не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он добавил, что будет очень разгневанным, если по вине России не будет достигнуто перемирие.
Об этом американский президент рассказал NBC News в воскресенье, 30 марта.
«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я сочту, что это была вина России, я собираюсь ввести дополнительные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — сказал Трамп.
При этом он пригрозил высокими тарифами не только на российскую нефть, но и на другие товары из РФ.
«Будут 25% пошлины на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичны пошлины», — сказал Трамп, отметив, что пошлины по России будут действовать в течение месяца без соглашения о прекращении огня.
Президент США также предупредил, что те, кто будет покупать нефть у России, не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах.
Трамп добавил, что Путин знает, что он зол, но отметил, что у него «очень хорошие отношения с ним» и «злость быстро рассеивается… если он поступит правильно».
Напомним, в издании The Times считают, что Путин играет на неприязненные Трампа к президенту Зеленскому и их совместному убеждению, что Украину не следует рассматривать как суверенное государство.