Трамп пригрозил России "большими банковскими санкциями": в чем дело

Президент США также призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров, "пока не стало слишком поздно".

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает большие банковские санкции против России, пока не будет достигнуто прекращение огня в Украине и мирное соглашение.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

"Я рассматриваю большие банковские санкции в отношении России, исходя из того, что Россия сейчас абсолютно давит на Украину, тарифы и многое другое, пока не будет достигнуто прекращение огня и мирного соглашения", – говорится в заявлении Трампа.

"Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!" – добавил президент США.

Сообщение Дональда Трампа / Скриншот

Напомним, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты без колебаний пойдут на санкции против российской энергетики, если это поможет прекратить огонь в Украине.