Трамп пригрозил России экономической войной, если Москва будет уклоняться от переговоров по завершению войны в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы начать против России "экономическую войну", если Кремль будет отказываться от переговоров по прекращению войны против Украины.

Об этом он сказал во время заседания правительства США .

"Я хочу, чтобы это соглашение было завершено. У меня есть очень серьезный план, если придется его применить, но мое главное желание – положить этому конец", - подчеркнул Трамп.

Президент США уточнил, что речь идет не о мировой войне, а о жестких экономических мерах против России.

"Это не будет мировая война, но это будет экономическая война. И экономическая война будет тяжелой, очень тяжелой – особенно для России. И я этого не хочу", - отметил он.

Вместе с тем, Трамп подчеркнул, что ответственность за переговоры лежит на обеих сторонах:

"Знаете, Зеленский тоже не совсем невинен. Для танго нужны двое – я говорю об этом постоянно. Их нужно возвести за стол переговоров".

Американский лидер также признал, что его отношения с президентом Владимиром Зеленским изменились после прекращения финансовой помощи Киеву.

"Сейчас у меня нормальные отношения с Зеленским, но они уже совсем другие, чем раньше, потому что мы больше не платим деньги Украине. Мы это прекратили", - добавил Трамп.

Напомним, на заседании правительства США Дональд Трамп назвал американское оружие самым лучшим в мире и рассказал, что производители уже выполняют заказы НАТО для Украины.