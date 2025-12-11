Трамп пригрозил войной президенту одной из стран

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил президенту Колумбии Густаво Петр, заявив, что тот «следующий» в региональной кампании Белого дома против торговли наркотиками.

Об этом сообщает Politico .

Издание отмечает, что сначала Трамп сказал, мол, «на самом деле не очень много думает о» Петре. Впрочем, комментарии американского президента быстро переросли в бряцание оружием против колумбийского лидера.

Колумбия производит много наркотиков. Так что ему лучше поумнеть, иначе будет следующим. Он скоро будет следующим. Я надеюсь, что он слушает, он будет следующим», – сказал Трамп.

Заметим, комментарии главы Белого дома знаменуют собой резкую эскалацию его угроз колумбийскому президенту. В разговоре президент США также заявил о расширении военной операции по борьбе с наркоторговлей, которая до сих пор была сосредоточена на Венесуэле, Мексике и Колумбии.

Politico отмечает, что напряженность между Вашингтоном и Боготой накалилась этой осенью на фоне агрессивной кампании США против наркоторговли в регионе. Администрация Трампа лишила Колумбию статуса партнера по контролю над наркотиками и аннулировала визу Петра в сентябре, назвав его «нелегальным наркоторговцем».

В Вашингтоне не скрывают, что хотели видеть отставку Петра. Впрочем, срок полномочий президента Колумбии истекает, а страна готовится к президентским выборам в мае 2026-го.

Как сообщалось, источники Bloomberg сообщили, что США захватили санкционный венесуэльский танкер. Захват судна может существенно усложнить способность Каракаса экспортировать нефть, поскольку другие перевозчики могут избегать работы с грузами Венесуэлы из-за риска попадания под американские санкции.

Напомним, в конце ноября Трамп анонсировал удары по территории Венесуэлы. Он пригрозил, что Штаты «очень скоро» приступят к действиям, направленным на блокирование наземных маршрутов передвижения подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев.

Под удар могут попасть порты, аэропорты, военные базы и взлетно-посадочные полосы, по мнению Вашингтона, используемые для контрабанды. Как сообщают источники WSJ, знакомые с планами, если президент США примет решение, атаки станут частью более масштабной кампании давления на режим Николаса Мадуро.