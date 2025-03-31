Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами" из-за выхода из соглашения об ископаемых

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания соглашения о добыче редкоземельных полезных ископаемых.

Об этом информирует Reuters.

Он заявил, что украинскому президенту не следует этого делать, потому что такой шаг будет иметь серьезные неприятные последствия.

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«Он пытается выйти из соглашения по редкоземельным полезным ископаемым, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», — заявил Трамп.

Кроме того, он вновь заявил, что США против вступления Украины в НАТО, невзирая на такие стремления Зеленского.

«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает», — сказал Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предложили Украине новое крупное соглашение по редкоземельным металлам.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал сообщать украинскому обществу обо всех рискованных моментах соглашения о полезных ископаемых.