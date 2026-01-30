Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп лично приказал команде дополнить его публичный график даже мельчайшими деталями, чтобы опровергнуть слухи о потере выносливости. Глава Белого дома разъярен из-за анализа медиа, который показал падение его активности на 39%.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

В конце прошлого года публичный график Трампа начал наполняться общими формулировками относительно церемоний подписания документов, политических консультаций и встреч с представителями бизнеса, которые в основном происходили без доступа для публики.

Как отмечают источники, эти изменения в расписании, которое каждый вечер присылают медиа, были сознательным шагом. Сам Трамп настоял на том, чтобы его график выглядел более насыщенным и детальным.

Несмотря на то, что президент почти ежедневно появляется перед камерами — иногда на несколько часов подряд, — 79-летнего Трампа начало раздражать представление, сформированное на основе анализа его публичных графиков, якобы теперь он работает менее интенсивно, чем в первые четыре года президентства. По убеждению американского лидера, это лишь подпитывало разговоры о состоянии здоровья и выносливости.

После этого команда президента начала добавлять в ежедневный график, который публикуют онлайн и присылают журналистам, информацию и о частных встречах. Помощники объясняли, что таким образом пытаются точнее показать реальный уровень загруженности президента. В перечень также начали включать встречи и интервью, которые ранее обычно не афишировались.

Отдельные пункты, в частности Policy Time (работа над политическими вопросами) или Signing Time (время для подписания документов) в Овальном кабинете, остаются максимально обобщенными. В то же время у Трампа, который неоднократно заявлял, что никогда не будет использовать автоперо, регулярно есть перед собой большие пакеты документов, подготовленных к подписанию.

Трамп не хочет казаться медлительным из-за возраста: при чем тут статья NYT

По данным нескольких источников CNN, именно президент США стал инициатором расширения публичного расписания. Он давно не хочет создавать впечатление, что замедляет темп работы из-за возраста, и поэтому лично попросил фиксировать больше событий в графике.

Особенно Трампа разозлила публикация The New York Times в ноябре, где предполагалось, что возрастные изменения влияют на его работоспособность. Анализ издания показал: количество официальных публичных мероприятий Трампа сократилось на 39% по сравнению с 2017 годом, события начались в среднем позже, а внутренних поездок стало меньше.

По словам собеседников, глава Белого дома хотел донести простую мысль: даже если это не всегда видно из публичного графика, он продолжает работать в течение всего дня и регулярно проводит встречи. В связи с этим в расписание начали вносить и те мероприятия, которые ранее оставались «за кадром», в частности закрытые встречи с членами правительства, руководителями компаний и внешними гостями.

Подробности о рабочем графике Трампа

Комментируя изменения, Белый дом передал журналистам недельную подборку частного графика президента — с 5 по 9 января — с подробным описанием встреч и телефонных звонков, продолжавшихся с утра до позднего вечера.

Всего в этом календаре был зафиксирован 61 телефонный звонок, 67 встреч и несколько дополнительных мероприятий. Хотя имена собеседников не раскрывались, среди них были иностранные лидеры, руководители корпораций, медийные персоны, законодатели, члены администрации и родственники.

Самый ранний рабочий день Трампа начинался в 7:15 со звонков членам семьи, «внешнему стейкхолдеру» и главе государства. В другие дни работа стартовала ближе к 11:00. Большинство дней, согласно расписаниям, завершалась после 19:00.

Трамп болезненно реагирует на намеки о замедлении

Хотя некоторые его союзники убеждены, что президенту не нужно публично доказывать собственную работоспособность, сам Трамп болезненно реагирует на намеки о замедлении. Он неоднократно давал интервью о состоянии здоровья и регулярно сравнивает свою энергичность с предшественником Джо Байденом, которого называет «худшим, что когда-либо случалось со старшими людьми».

В середине августа 2025 года американский лидер разгневался во время отлета с Аляски, просматривая сюжет FOX News о его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Когда журналист заявил, что Трамп выглядел так, будто его «переехали катком», президент США, по словам источников, взорвался и угрожал добиться увольнения репортера.

Трамп сетовал, что даже на фоне перспектив мирного соглашения ему приходится сталкиваться с подобным освещением. В то же время соглашение о прекращении войны в Украине так и не было достигнуто.

К слову, в декабре 2025 года в Белом доме объяснили появление синяков на руке Трампа ежедневным употреблением аспирина и чрезмерным количеством рукопожатий. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт отметила, что Овальный кабинет напоминает «Центральный вокзал» из-за постоянного потока посетителей, а прием лекарств в почтенном возрасте делает кожу президента более уязвимой к микротравмам.

В начале января 2026 года Трамп заявил о своем «замечательном» здоровье и высокой энергии, которую он объясняет «хорошей генетикой». Президент рассказал, что работает в Овальном кабинете с 10:00 до 20:00, а в два часа ночи часто рассылает сообщения помощникам и гостям эфиров Fox News. Несмотря на советы врачей, Трамп ежедневно употребляет дозу аспирина, что в четыре раза превышает норму, не отказывает себе в McDonald’s и игнорирует спорт, кроме игры в гольф.