Трамп приказал разместить две атомные подлодки после заявления Медведева: что известно

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ на «ядерные угрозы» Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подлодок.

Об этом он заявил в сети X.

По его словам, такие "провокационные заявления" со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ требуют мер предосторожности.

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«В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах — на всякий случай, если эти глупые и провокационные заявления будут чем-то большим, чем просто болтовня. Слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям. Надеюсь, это не будет один из таких случаев», — отметил Трамп.

© Скриншот

Напомним, Дмитрий Медведев ответил на заявления Дональда Трампа, который предупредил его об «опасной территории». Российский политик назвал реакцию США признаком правоты Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп резко ответил на угрозы Медведева по поводу возможной войны с Вашингтоном. В заявлении он назвал российского политика «неудачным бывшим президентом», который «должен следить за своими словами».

Кроме этого, экс-президент и «лающий пес российского режима» Дмитрий Медведев — удобный собеседник для Дональда Трампа с его нынешним отношением к России.

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