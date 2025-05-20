"Трамп принял бессмысленные предложения Путина": дипломат Бессмертный о переговорах по Украине

Трамп и Путин — о чем говорили / © Reuters

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Президент США Дональд Трамп в разговоре с диктатором Владимиром Путиным 19 мая продемонстрировал бессилие и беспомощность вести политический диалог.

Об этом сказал дипломат Роман Бессмертный, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) в эфире " Эспрессо “.

Роман Бессмертный также отметил, что лучше всех оценить разговор Трампа и Путина европейские лидеры.

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«Они сразу после этого разговора в формате онлайн общались с Трампом. Как отмечают свидетели, лидеры стран Европы сначала были удивлены, а затем в шоке», — добавил дипломат.

По его словам, Урсула фон дер Ляен, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Джорджия Мэлони были удивлены «беспомощностью и беспомощностью Дональда Трампа в этом разговоре».

То, что им рассказал Трамп, свидетельствовало о том, что едва ли четвертую часть собеседники говорили на тему войны, а в большинстве отвлекались на самые разные вопросы. И это постоянно инициировал президент США», — отметил Роман Бессмертный.

По его словам, пятерка европейских лидеров согласовала позицию по поводу 30-дневного прекращения огня с последующим продолжением и реакцию на отказ Путина. Однако Трамп, в силу своего бессилия и беспомощности вести политический диалог, даже не смог среагировать на это, а принял совершенно нелепые предложения, высказанные российским диктатором.

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«В Стамбуле, благодаря умело выставленному делу и диалогу, европейские политики фактически загнали Путина в угол, и Трампу оставалось лишь предъявить ультимативное требование по поводу 30-дневного прекращения огня», — прокомментировал дипломат.

На отказ Путина президент США должен сразу отметить об общих санкциях, которые будут введены как странами Европы, так и США, отметил дипломат.

«Еще больше европейцев шокировало, что Трамп им сказал, что введение санкций преждевременно. А вопросы, связанные с уходом США из процесса, передачей Ватикана — попытка Трампа оправдать свою немощность и остаться в процессе. Исходя из вчерашнего разговора, очевидно, что Дональд Трамп не может вести этот диалог из-за собственной бестолковости», — объяснил Роман Бессмертный.

По его мнению, европейцам и дальше придется самостоятельно вырабатывать тактику и стратегию этого диалога.

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Напомним, президент США Дональд Трамп признал, что может прекратить свои посреднические усилия по переговорам между Украиной и Россией.

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