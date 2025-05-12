Трамп принял курс Путина?: как одно заявление Кремля сломало европейскую стратегию перемирия

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © ТСН.ua

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Европа и США потребовали от России согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня в Украине — план, поддержанный Дональдом Трампом и подкрепленный угрозами санкций. Но Путин не только отверг это требование — он даже не упомянул его, предложив хорошо знакомую идею прямых переговоров в Стамбуле. И Трамп резко сменил риторику.

Об этом пишет CNN.

Еще в субботу лидеры Франции, Германии, Италии и Великобритании собрались в Киеве, опубликовали фото телефонного разговора с Трампом и заявили о его личной поддержке мирного плана. Специальный представитель США Кит Келлог присоединился к призыву: Россия должна согласиться на перемирие. Но после заявления Путина все изменилось.

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Вместо того чтобы настаивать на прекращении огня, Трамп написал в Truth Social: "Путин не хочет прекращения огня", и призвал Зеленского "провести встречу сейчас же". Тем самым он фактически принял план Кремля.

Молчание Вашингтона – удар по Киеву

Пока Трамп молчал, пока союзники США строили общую позицию. Как только Путин выступил, Трамп сменил тон. Зеленскому пришлось делать сложный и рискованный шаг – лично предложить Путину встречу в Стамбуле. Это очень чувствительный жест для внутренней политики Украины, ведь речь идет о переговорах с человеком, обвиняемым в военных преступлениях.

В ночь после объявления инициативы по перемирию Россия запустила по Украине 108 дронов, в том числе атаковав Херсонщину, где под завалами оказался 10-летний ребенок.

Три ключевых последствия субботнего провала

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Путин пренебрег требованием о прекращении огня и не получил за это никаких мгновенных санкций или усиления военной поддержки Украины.

Он смог навязать свою повестку – переговоры в Стамбуле – как новую основу диалога, хотя такая идея звучит с 2022 года.

Трамп принял позицию Кремля, сделав ее собственной и не оставив никаких обещаний по поводу реакции в случае провала переговоров.

Встреча в Стамбуле – не гарантия мира, а новый этап игры

Угроза новых санкций против России — скорее политический сигнал, чем реальный инструмент. Москва уже находится под мощным давлением, и у Запада осталось немного средств, которые можно применить без ущерба для себя. В такой ситуации критическим становится вопрос: рискнет ли Европа нанести удар по России без поддержки США. Это может выставить союзников разобщенными — и даже это, вероятно, лучше пустых угроз.

Даже если личная встреча в Стамбуле состоится, она не сулит реального прорыва. Между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным нет доверия — лишь глубокая взаимная враждебность. Такой уровень эмоционального напряжения может только обострить противостояние, а не снять его.

Подключение к переговорам США в составе госсекретаря Марко Рубио и потенциального присутствия Дональда Трампа в регионе создает еще больше вопросов. Чрезмерная вовлеченность может навредить внешнеполитическим отношениям Вашингтона по обе стороны Атлантики. Между тем Путин продолжает избегать четкого согласия даже на сам факт встречи, сохраняя инициативу в собственных руках.

Главная проблема, которую осветили последние дни, — Трамп не видит или не хочет видеть, что Россия просто выиграет время. На фронте новые наступательные действия под Покровском. Европейское единство оказалось кратковременным, а администрация США, похоже, не желает прибегать к решительным шагам, вызывающим недовольство Москвы.

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Даже если встреча в Стамбуле все же состоится, ее результат не мир, не прекращение огня, а очередной дипломатический спектакль. Реальные решения снова откладываются, как и момент истины для Трампа — присоединится ли он к давлению на Кремль вместе с союзниками или снова попытается играть самостоятельно.