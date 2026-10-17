Трамп приостановил санкции по «закону Грема»: у Путина внезапно заговорили о мире и сотрудничестве

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле очень увлечены и обрадованы решением президента США Дональда Трампа приостановить действие «закона Грэма».

Об этом заявил специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.

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Представитель Кремля назвал это «истинно историческим моментом» и фактически поздравил шаг, позволяющий избежать усиления санкционного давления на агрессора Россию.

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Он дерзко утверждает, что санкции могли бы фактически остановить экономическое сотрудничество между Россией и США, нанеся значительный ущерб не Кремлю, а прежде всего американской экономике и мировым рынкам.

Российский посланник продвигал тезис о якобы взаимной выгоде от этого сотрудничества, отвечающего интересам Вашингтона и Москвы, а также «способствует глобальной стабильности и может помочь укрепить доверие и достичь длительного мира».

«Вместо санкций и конфронтации нам нужны диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», — дерзко заявил представитель Кремля.

По словам Дмитриева, Минфин США обратился в Российский фонд прямых инвестиций с просьбой посодействовать заключению соглашения по поставкам дизельного горючего. Он говорит, что речь шла, в частности, об обработке платежей и урегулировании технических вопросов, связанных с соглашением.

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Отказ от санкций по «закону Грэма»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым приостановил применение санкций по «закону Грэмма», способных нанести удар по России. Документ, который Трамп подписал 18 сентября 2026 г., предусматривает масштабное усиление экономического давления на Москву.

В то же время, закон предоставляет американскому президенту широкие полномочия самостоятельно определять исключения из санкционного режима. Еще при рассмотрении документа администрация Трампа отмечала, что глава Белого дома будет иметь значительную свободу действий по вопросу смягчения ограничений.

Теперь Трамп воспользовался этими полномочиями и приостановил ряд предусмотренных законом мер. По данным Bloomberg, в частности, речь идет о санкциях и тарифах, связанных с российским энергетическим сектором.

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