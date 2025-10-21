Трамп приписал себе завершение 8 войн и анонсировал "девятую"

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, утверждая, что именно он завершил восемь военных конфликтов, чем не могут похвастаться даже Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн.

Об этом он заявил на обеде в клубе «Розовый сад» в Белом доме во время встречи с журналистами.

Вашингтон и Линкольн не прекратили 8 войн. Мы прекратили 8 войн, и 9 приближается», — отметил Трамп.

Напомним, подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште сейчас «приостановлена».

А 16 октября Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным договорился встретиться с ним в Будапеште.

Между тем, политтехнолог Виталий Бала заявил, что Трамп демонстративно выбрал Будапешт для встречи с Путиным — это событийный удар по Евросоюзу и МКС.