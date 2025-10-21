- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп приписал себе завершение 8 войн и анонсировал "девятую"
Трамп заявил, что завершил восемь войн, а основатели США ни одной.
Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, утверждая, что именно он завершил восемь военных конфликтов, чем не могут похвастаться даже Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн.
Об этом он заявил на обеде в клубе «Розовый сад» в Белом доме во время встречи с журналистами.
Вашингтон и Линкольн не прекратили 8 войн. Мы прекратили 8 войн, и 9 приближается», — отметил Трамп.
Напомним, подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште сейчас «приостановлена».
А 16 октября Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным договорился встретиться с ним в Будапеште.
Между тем, политтехнолог Виталий Бала заявил, что Трамп демонстративно выбрал Будапешт для встречи с Путиным — это событийный удар по Евросоюзу и МКС.