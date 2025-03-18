Трамп признал, что инцидент в Овальном кабинете был умышленным давлением на Украину

Спор Зеленского с Трампом лишь усилил международное внимание к его политике в отношении Украины и вызвал новую волну дискуссий среди западных союзников.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его публичный спор с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Овальном кабинете был частью стратегии давления на украинскую сторону. Он отметил, что этот инцидент имел целью побуждать Украину к принятию "правильных решений" и достижению мирного соглашения.

Об этом глава американской нации Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами 17 марта.

Трамп также прокомментировал решение США о прекращении поставок оружия и разведданных Украине, заявив, что это не имело негативных последствий для украинской армии в Курской области России. Он подчеркнул, что его вмешательство было продиктовано гуманитарными соображениями, поскольку в конфликте погибают многие.

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Напомним, американский президент Дональд Трамп также заявил, что переговоры о войне в Украине переходят в "критическую стадию". Он поговорит с диктатором Путиным 18 марта.

Добавим, что ранее вице-президент Джей Ди Венс обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании говорить о мире. По словам Венса, якобы Дональд Трамп пытался "хранить дипломатичность и доброжелательность" к Зеленскому. Впрочем, украинская сторона продемонстрировала "неуважение".