Трамп признал, что Путин помогает Ирану, и "прилепил" сюда Украину

Плакат с изображениями Владимира Путина и Дональда Трампа / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп допустил, что президент России Владимир Путин оказывает поддержку Ирану. По его мнению, действия Кремля являются зеркальным ответом на помощь, которую получает Украина.

Об этом сообщает Clash Report.

«Путин, возможно, немного помогает Ирану, вероятно, считает, что мы помогаем Украине», — сказал он.

Помощь России Ирану — что известно

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что российская разведка предоставляет Ирану спутниковые снимки и тактические советы для ударов по силам США и Израиля в регионе Персидского залива. По данным западных спецслужб, Москва помогает Тегерану координировать атаки дронов, в частности внедряя тактику полетов на сверхнизких высотах для обхода систем ПВО. Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что за изменением иранской стратегии использования беспилотников может стоять Кремль.

Война на Ближнем Востоке — Россия становится на сторону Ирана

CNN со ссылкой на разведку также накануне сообщило, что РФ помогает Ирану совершенствовать удары дронами-камикадзе по целям США и стран Персидского залива, передавая опыт войны в Украине. Москва делится конкретными алгоритмами программирования полетов и тактиками маневрирования «волнами» для истощения ПВО.

Заметим, 12 марта в Совете Безопасности ООН произошел острый конфликт между США и союзом России и Китая из-за ядерной программы Ирана на фоне недавнего начала военных действий Вашингтона против Тегерана. Москва и Пекин попытались заблокировать работу комитета по контролю за санкциями, однако их инициатива провалилась. Постпред США Майк Уолц обвинил Россию и Китай в покрывании партнера.

В свою очередь российский посол Василий Небензя назвал действия США «военной авантюрой» и «истерией», а представитель Китая Фу Цун возложил на Вашингтон ответственность за срыв дипломатии с Тегераном.