Трамп признал, что Россия наносит более сильные удары по Украине из-за паузы в помощи от США

Президент США Дональд Трамп признал, что прекращение американской военной помощи Россия использовала для того, чтобы нанести более сильные удары по Украине.

Об этом американский лидер заявил в пятницу, 7 марта, в Овальном кабинете во время ответа журналистам, передает Sky News.

По его словам, российский президент Путин "делает то, что сделал бы любой другой — он бьет по ним сильнее".

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При этом американский президент цинично заверил, что хозяин Кремля стремится окончить войну.

"Я думаю, что он хочет, чтобы это остановилось и урегулировалось. И я думаю, что он бьет по ним сильнее, чем он бил по ним. И я думаю, что, наверное, любой в таком положении сделал бы это именно сейчас", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, во время этого же разговора с журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому президенту Владимиру Путину, когда тот говорит, что стремится к миру.

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