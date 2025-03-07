Трамп признал, что Россия наносит более сильные удары по Украине из-за паузы в помощи от США

Американский президент цинично заверил, что хозяин Кремля стремится окончить войну.
Президент США Дональд Трамп признал, что прекращение американской военной помощи Россия использовала для того, чтобы нанести более сильные удары по Украине.
Об этом американский лидер заявил в пятницу, 7 марта, в Овальном кабинете во время ответа журналистам, передает Sky News.
По его словам, российский президент Путин "делает то, что сделал бы любой другой — он бьет по ним сильнее".
При этом американский президент цинично заверил, что хозяин Кремля стремится окончить войну.
"Я думаю, что он хочет, чтобы это остановилось и урегулировалось. И я думаю, что он бьет по ним сильнее, чем он бил по ним. И я думаю, что, наверное, любой в таком положении сделал бы это именно сейчас", — заявил Дональд Трамп.
Напомним, во время этого же разговора с журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому президенту Владимиру Путину, когда тот говорит, что стремится к миру.
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