Трамп признал, что Россия уже атакует союзников Украины в Европе: вспомнил Польшу

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия уже несколько лет атакует европейских союзников Украины.

Об этом он сказал в Овальном кабинете, отвечая на вопросы журналистов о том, разделяет ли оценку польского руководства относительно возможной угрозы со стороны РФ, - пишет Укринформ .

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«Я думаю, они уже атаковали союзников Украины. Они атакуют союзников Украины около пяти лет», — заявил Трамп.

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Когда польский журналист уточнил, что Варшава обеспокоена возможной атакой именно на Польшу, президент США похвалил президента Кароля Навроцкого и заявил, что тот «держит ситуацию под контролем».

Трамп также напомнил о своей поддержке Навроцкого во время президентской кампании в Польше.

Накануне американский президент заявил о «значительном прогрессе» по созданию новой военной базы США на территории Польши.

Напомним, новый инцидент возле Ягодина произошел спустя несколько дней после предварительных российских ударов непосредственно вблизи польской границы. 13 сентября российский беспилотник попал в локомотив поезда Киев-Варшава примерно в 2 км от польской границы, а другой дрон атаковал объект возле пункта пропуска Дорогуск-Ягодин. Тогда польские власти также поднимали военную авиацию для защиты воздушного пространства страны.

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