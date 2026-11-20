Трамп, Путин, Си / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что заключить договоренность с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов будет непросто. Несмотря на трудности, он не намерен отказываться от этой инициативы.

Об этом американский президент рассказал агентству Reuters по телефону 19 ноября, возвращаясь в Вашингтон после трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

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"Мне нравится сама идея, но с точки зрения переговоров это очень сложная задача для меня как президента", - сказал Трамп.

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Американский лидер подчеркнул, что будет продолжать работать над договоренностью, хотя признал серьезные препятствия на пути ядерного разоружения.

Что Трамп рассказал о позиции Китая

По словам президента США, Си Цзиньпин поддерживает саму концепцию ограничения ядерного вооружения.

В то же время, Трамп признал, что согласие с принципом разоружения еще не означает готовности стран реально сокращать свои арсеналы.

Он объяснил сложность переговоров на примере государства, владеющего несколькими тысячами ядерных боеголовок.

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"Очень сложно кому-то сказать: у нас есть 4000 единиц ядерного оружия, и мы откажемся от половины", - отметил президент.

Трамп не сообщил о конкретных договоренностях по количеству вооружений, которые США, Россия и Китай готовы сократить.

Чем завершился трехсторонний саммит

Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина состоялась 19 ноября в Шэньчжэне.

По ее итогам, стороны обнародовали совместную декларацию, в которой подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя допустить.

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Кроме того, лидеры выразили готовность к диалогу по уменьшению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Однако конкретного плана переговоров о сокращении ядерных арсеналов, сроков их проведения или количественных обязательств стороны не объявили.

Таким образом, несмотря на заявленную готовность к диалогу, достижение соглашения об ограничении ядерного вооружения остается открытым вопросом.

Напомним, началась встреча Си, Трампа и Путина. По словам Си, событие имеет «прорывное значение», потому что это первый случай, когда руководители Китая, США и России проводят переговоры в таком формате.

В то же время Трамп удивил словами о Путине , мол, для него «честь быть вместе». Комментируя перспективы окончания войны в Украине, президент США намекнул, что «определенные сдвиги» в этом направлении уже происходят.

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