Трамп признался, что консультировался с Орбаном о российско-украинской войне

Дональд Трамп и Виктор Орбан / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что консультировался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по поводу российско-украинской войны. Трамп назвал Орбана "очень умным человеком, которого кто любит, а кто нет".

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

По словам американского президента, он спросил венгерского премьера, может ли Украина победить Россию.

"Он посмотрел на меня, говоря: "Какой глупый вопрос". И ответил: "Россия - огромная страна. Они завоевывали свое государство и образ жизни через войны. Это то, чем они занимаются. Китай победит вас в торговле. Россия победит вас войной”, — рассказал Трамп, назвав такой ответ “очень интересным”.

Во время того же брифинга Трамп дважды оговорился, говоря о предстоящих переговорах с Владимиром Путиным, но вместо Аляски сказал, что "собирается в Россию".

Ранее Орбан подверг критике якобы пассивность Евросоюза в мирных инициативах. Он назвал Европу "обиженным ребенком" и бросил обвинения Мерцу и Макрону.