Трамп признался, что во время общения с Путиным не достиг ни одного прогресса

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным вопросы войны РФ против Украины, отметив, что при этом не достиг ни одного прогресса.

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам на авиабазе Эндрюс перед вылетом в штат Айова, пишет Укринформ.

«У нас был телефонный разговор. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, а также, как вы знаете, о войне (России – ред.) с Украиной.

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На вопрос журналистов, был ли достигнут прогресс в общении, президент США отметил: «Нет, сегодня с ним вообще я не достиг ни одного прогресса».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не требует капитуляции Украины, но ждет признания сложившихся на фронте «реалий» .