ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1194
Время на прочтение
1 мин

Трамп признался, что во время общения с Путиным не достиг ни одного прогресса

Американский президент добавил, что это был довольно долгий разговор, но безрезультатный.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным вопросы войны РФ против Украины, отметив, что при этом не достиг ни одного прогресса.

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам на авиабазе Эндрюс перед вылетом в штат Айова, пишет Укринформ.

«У нас был телефонный разговор. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, а также, как вы знаете, о войне (России – ред.) с Украиной.

На вопрос журналистов, был ли достигнут прогресс в общении, президент США отметил: «Нет, сегодня с ним вообще я не достиг ни одного прогресса».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не требует капитуляции Украины, но ждет признания сложившихся на фронте «реалий» .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie